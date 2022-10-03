Негода в Києві наробила лиха: оголошено штормове попередження (відео)

У Києві оголосили штормове попередження і негода вже наробила лиха.
У Києві та області в понеділок, 3 вересня, оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У Солом’янському районі столиці негода вже наробила лиха: впало дерево, пошкодило авто та обірвало дроти електромережі. Оголені дроти опинилися в калюжі.
За прогнозами синоптиків, протягом понеділка, 3 жовтня, на Київщині часом йтиме дощ. Температура по області вночі 4-9°, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8°, вдень 10-12°.
Нагадаємо, у КМДА розповіли, коли у квартирах киян увімкнуть опалення та від чого залежатиме температура в приміщеннях.
Читайте також: