Негода на Київщині залишила без світла 20 населених пунктів: коли відновлять електропостачання

На Київщині 20 населених пунктів частково залишилися без електропостачання через учорашню негоду.

Про це повідомляє ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Як зазначають енергетики, за ніч через грозу з дощем вийшли з ладу 4 лінії та 136 трансформаторних підстанцій.

Найбільше постраждали Бучанський та Фастівський райони області.

Повернути світло всім мешканцям Київщини планують сьогодні, 31 липня, до кінця дня.

Наразі також тривають ремонтні роботи за заявками клієнтів, які залишилися без світла через попередній грозовий фронт 26-27 липня.

Нагадаємо, на Київщині та в столиці 31 липня - мінлива хмарність. Місцями в області буде короткочасний дощ та гроза. Вітер південний 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13-18°, а вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень - +25-27°.

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