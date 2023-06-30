Негода на Київщині: у п'яти районах вітер і дощ призвели до відключення світла

Часткові відключення світла спостерігаються у Бучанському, Обухівському, Бориспільському, Броварському та Вишгородському районах.

На Київщині ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим. Вони працюватимуть цілодобово, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки негоди, що накрила Київщину в останній день червня.

Про це повідомляє ДТЕК.

За даними компанії, сильні вітер і дощ призвели до часткових локальних відключень у Бучанському, Обухівському, Бориспільському, Броварському та Вишгородському районах.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди", – додають енергетики.

Нагадаємо, синоптики попередили про різку зміну погоди у Києві та області.

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