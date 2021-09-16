Недавно вийшов із в'язниці: у Києві розшукали вбивцю 37-річної жінки, яка приїхала на заробітки та жила у наметі

Жінку вбив 66-річний безхатько.
У Києві розшукали вбивцю 37-річної жінки, яка приїхала на заробітки до столиці та жила у наметі. Ним виявився 66-річний чоловік, який у квітні вийшов із в'язниці, де відбував покарання за вбивство.
Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.
Відомо, що жінка мешкала на Оболоні в наметі. Родом вона була із Чернігівської області. Її тіло виявили перехожі на початку вересня. У вбивстві жінки підозрювали двох чоловіків різного віку. Одного із підозрюваних затримали. Він зізнався у вчиненому.
"66-річний безхатченко у вчиненні страшного злочину зізнався. Чоловік лише у квітні цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення вбивства", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві на Оболоні біля річки знайшли тіло жінки у туристичному наметі. Його випадково виявив чоловік, який прогулювався поруч.