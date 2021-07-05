Небезпечно купатися: на пляжі Києва помітили скорпіона

На одному зі столичних пляжів зафіксували появу справжнього прісноводного скорпіона.

На озері Редькино, або як його ще називають Міністерське озеро, що в Оболонському районі Києва, оселився водяний скорпіон.

Про це повідомив Євген Руденко у Facebook на сторінці Тваринний світ України.

Автор посту зазначив, що водні скорпіони кусаються, тож варто бути обережними.

Користувачі у коментарях відзначають, що укус водного скорпіона трошки схожий на бджолиний, але больові відчуття менш інтенсивні.

Водяний скорпіон належить до сімейства водних клопів, що мешкають в прісних водоймах, де майже немає течії. У них дуже своєрідна зовнішність, звички хижака, вони здатні годинами чекати на здобич, хапаючи чіпкими лапами і вбиваючи її смертоносним укусом. Клопи пофарбовані в сірувато-бурий колір, лише іноді їх черевце буває яскраво-червоним, але помітно це тільки тоді, коли водяний скорпіон летить над поверхнею води.

Загалом водяних скорпіонів існує понад 230 видів. Їх розмір може сягати до 4,5 см. Скорпіона можна помітити на поверхні води, тому що вони нерідко піднімаються для поповнення запасів кисню.

При нападі водного скорпіона на людину місце укусу може сильно почервоніти, можлива алергічна реакція.

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