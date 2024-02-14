Не змиває навіть дощем: в Києві стався переполох через білу суміш біля житлового будинку (фото)

У Києві стався переполох через дивну білу суміш, яку розсипали на газоні перед житловим будинком на проспекті Григоренка у Дарницькому районі. Мешканців Позняків налякала дивна речовина розсипана перед будинком.

Про це повідомив кореспондент сайту ТСН.ua.

Бояться хвороб та інфекцій

Люди навіть пишуть, що це може бути причина для майбутніх хвороб та епідемій. Місцеві жителі кажуть, що раніше такого ніколи не траплялося біля їхнього будинку. Біла суміш розсипана саме на газоні, де колись сусіди висаджували дерева, але ті не прижилися.

Фото: соцмережі

"На пісок це зовсім не схоже. Дощ пройшов, а воно все ж лежить на поверхні", - розповіла сайту ТСН.ua Надія Воробйова, автор публікації у соціальній мережі.

Вона додає, що багато людей пишуть, що біла суміш може бути добривом для трави, але особисто вона у цьому сумнівається.

Фото: соцмережі

Поки мешканці, окрім соціальної мережі, нікуди не зверталися за допомогою, але планують зібрати речовину у пакет і віднести на дослідження.

Що кажуть у Держпродспоживслужбі?

Інформацію про появу дивної білої суміші на газоні на проспекті Григоренка, сайт ТСН.ua передав до головного управління Держпродспоживслужби Києва.

"Скарг на щось розсипане біля будинку на проспекті Григоренка нам не надходило від мешканців. Але наші співробітники вихали на місце. На жаль, нічого підозрілого там вже не було, тому важко сказати, що було розсипане на газоні", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він радить громадянам, якщо щось підозріле помітили на подвір’ї чи поруч з будинком, то потрібно одразу телефонувати на гарячу лінію КМДА на номер 15-51.

"Міські служби одразу реагують на подібні випадки, до цього залучають і наших співробітників. Проводиться відбір підозрілих зразків і якщо загроза дійсно є, визначається межа можливої отруєної території. В даному випадку наші інспектори нічого підозрілого не виявили. На прибудинковій території діти могли навіть заради розваги або розіграшу розсипати муку", - пояснює Олег Рубан.

Нагадаємо, днями соцмережі сколихнув ще й стан метро столиці. Кияни обговорювали загадкове "ноу-хау" в метрополітені Києва. На станції "Хрешатик" люди помітили кілька місць на коліях, де відсутні болти на шпалах, а під рейки забиті дерев’яні бруски.

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