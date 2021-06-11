Не як усіх: у Києві чиновників будуть щеплювати від коронавірусу мобільні бригади вакциною Pfizer

У столиці від 14 червня розпочнеться вакцинація державних службовців від COVID-19.

У Києві розпочнеться вакцинація державних службовців від COVID-19. Зокрема, йдеться про співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування.

У столиці їх щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, починаючи з 14 червня.

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

"Усього с початку вакцинації в столиці вже щеплено 177 396 осіб. Серед них: медичні працівники, освітяни, соціальні працівники, рятувальники, паралімпійці та маломобільні громадяни та люди старші 65 років. З них дві дози отримали 20 759 осіб", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, щоб забезпечити процес вакцинації, згідно з вимогами дорожньої карти МОЗ, у м. Києві працюють 97 пунктів вакцинації та 25 мобільних бригад.

Крім того, з 29 травня на території Міжнародного виставкового центру запрацював Центр вакцинації, у якому вихідними щеплюють зареєстрованих у додатку "Дія". За чотири вихідних у Центрі вакциновано понад 8 500 осіб.

Нагадаємо, що від учора в Києві відкрили попередній запис на масову вакцинацію до Міжнародного виставкового центру через сервіс Helsi.me.

Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти за на сайт helsi.me та вибрати день та час. Підтвердження запису буде надіслане у SMS-повідомленні, яке потрібно показати при вході до центру вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

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