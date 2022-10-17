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"Не виїжджайте у центр без гострої потреби": Кличко попередив про перекриття руху у середмісті Києва

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"Не виїжджайте у центр без гострої потреби": Кличко попередив про перекриття руху у середмісті Києва

Мер просить киян утриматися від поїздок до середмістя.

У центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Будьмо свідомими і дбаємо про власну безпеку! Разом вистоїмо", - наголосив він.

Атака Києва дронами

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 жовтня, російські війська атакувалу Київ дронами-камікадзе.

Через це перекрили рух центральною частиною Києва - від вулиці Хрещатик до цирку. Крім того, усі навчальні заклади перейшли на дистанційний режим роботи.

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Перегляди
140
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