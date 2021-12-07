Не відчиняються двері, в туалеті немає води: "Укрзалізниця" потрапила у черговий скандал

Не відчиняються двері, в туалеті немає води: "Укрзалізниця" потрапила у черговий скандал

Неприємний інцидент стався в електричці Київ — Бобровиця.

В Україні пасажири знову виявилися незадоволеними сервісом “Укрзалізниці”. Вони нарікають на брудні стіни у вагонах та непрацюючі сигнали оповіщення.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав незадоволений клієнт Олександр Рудоманов.

За його словами, 30 листопада він скористався послугами "Укрзалізниці" і виявився більш ніж незадоволеним. Чоловік сів на електричку, що курсує за маршрутом Київ — Бобровиця. Стіни вагона всередині були помальовані, в туалетах не було води, а частина дверей просто не відчинялася.

“Що я можу сказати? Плюси: тепло, продають штани і ковбасу. Мінуси: немає води в туалетах, машиніст курить в кабіні, частина дверей не відчиняється, частина електронних табло не працює, не оголошуються зупинки, обмальовані вагони зсередини”, — наголосив чоловік.

Згодом у коментарі до посту клієнта прийшли представники компанії. Вони вибачилися за інцидент та пообіцяли розібратися у ситуації.

“Щиро перепрошуємо за негативний досвід, який ви отримали від поїздки приміським електропотягом. Інформацію вже передано до відповідного підрозділу”, — підкреслили в “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що в Україні через пандемію коронавірусу закрилася велика кількість ресторанів та готелів, проте зріс внутрішній туризм.

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