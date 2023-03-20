Не відчиняйте вікна та уникайте активності надворі: киян попередили про небезпеку

На лівому березі Києва високий рівень забрудненості повітря
На лівому березі Києва зранку 20 березня фіксується високий рівень забрудненості повітря.
Про це повідомляє КМДА.
"Станом на 8:00 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.
Так, на лівому березі на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 79 (високий рівень забрудненості).
До нормалізації ситуації киян просять утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва помітили водойму, яка змінює колір води.
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