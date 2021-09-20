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"Не від вакцинації": у Міносвіти пояснили, від чого помер 19-річний студент під Києвом

"Не від вакцинації": у Міносвіти пояснили, від чого помер 19-річний студент під Києвом

Фото: Український гуманітарний інститут

За словами Шкарлета, є декілька побічних явищ.

Смерть вакцинованованого у вересні 19-річного студента Українського гуманітарного інституту сталася не через щеплення.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкілля "Дошкільна освіта України 30", повідомляє "Укрінформ".

"Ті прикрі випадки, які стаються, всі знаємо – облетіло певні мережі повідомлення стосовно хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації . Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу", - сказав Шкарлет.

Він закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.

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