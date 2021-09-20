"Не від вакцинації": у Міносвіти пояснили, від чого помер 19-річний студент під Києвом

За словами Шкарлета, є декілька побічних явищ.
Смерть вакцинованованого у вересні 19-річного студента Українського гуманітарного інституту сталася не через щеплення.
Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкілля "Дошкільна освіта України 30", повідомляє "Укрінформ".
"Ті прикрі випадки, які стаються, всі знаємо – облетіло певні мережі повідомлення стосовно хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації . Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу", - сказав Шкарлет.
Він закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.
Нагадаємо:
- У Києві жінка померла від коронавірусу після щеплення першою дозою препаратом Moderna. Вакцину вона отримала того самого дня, коли проявилися симптоми хвороби. Згідно з аналізами і представленою медичною документацією, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною немає.
-
У Вінницькій області помер 47-річний чоловік невдовзі після щеплення вакциною Pfizer. Через кілька годин після уколу чоловік поскаржився на слабкість і нудоту, а пізніше знепритомнів. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, врятувати його не змогли. Причиною смерті чоловіка попередньо назвали гостру серцево-судинну недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.