"Не від вакцинації": у Міносвіти пояснили, від чого помер 19-річний студент під Києвом

"Не від вакцинації": у Міносвіти пояснили, від чого помер 19-річний студент під Києвом

За словами Шкарлета, є декілька побічних явищ.

Смерть вакцинованованого у вересні 19-річного студента Українського гуманітарного інституту сталася не через щеплення.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкілля "Дошкільна освіта України 30", повідомляє "Укрінформ".

"Ті прикрі випадки, які стаються, всі знаємо – облетіло певні мережі повідомлення стосовно хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації . Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу", - сказав Шкарлет.

Він закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо:

У Києві жінка померла від коронавірусу після щеплення першою дозою препаратом Moderna . Вакцину вона отримала того самого дня, коли проявилися симптоми хвороби. Згідно з аналізами і представленою медичною документацією, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною немає.

. Вакцину вона отримала того самого дня, коли проявилися симптоми хвороби. У Вінницькій області помер 47-річний чоловік невдовзі після щеплення вакциною Pfizer. Через кілька годин після уколу чоловік поскаржився на слабкість і нудоту, а пізніше знепритомнів. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, врятувати його не змогли. Причиною смерті чоловіка попередньо назвали гостру серцево-судинну недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.

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