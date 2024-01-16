Не вдалося реанімувати: у Києві жінка померла на дитячому майданчику

У Києві сталася трагедія у дворі житлового будинку по вулиці Драгоманова в Дарницькому районі. В мережі пишуть, що жінка "впала з ковзанки", і від удару втратила свідомість, у неї сталася зупинка серця. Медикам, які приїхали на виклик не вдалося її реанімувати.

Відео оприлюднили у Мережі.

У Києві жінка впала з ковзанки і померла

На кадрах видно, як медики намагаються врятувати жінку. Все відбувається на дитячому майданчику у дворі. Біля жінки та медиків зібралися перехожі. Кажуть, що їй було лише 36 років, сиротами залишилися двоє дітей.

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що дійсно такий виклик надходив від медиків.

"Надійшло повідомлення, що у дворі по вулиці Драгоманова лежить жінка. Коли на місце прибули працівники поліції, то з’ясувалося, що медики на місці вже проводили реанімаційні заходи, але жінка на жаль померла. Поки ми маємо лише першочергову інформацію. Вік жінки та усі обставини трагедії будуть встановлюватися. Поруч був чоловік загиблої, він повідомив правоохоронцям, що "дружина відійшла в бік і з нею, щось трапилося". Що саме – будемо встановлювати", – розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Там додають, що причина смерті буде встановлена після проведення судмедекспертизи.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП загинула 4-річна дівчинка з України. Дитина у березні 2022 року разом із мамою втекла від війни, а вже у серпні 2023 року потрапила в аварію й у січні 2024 року поверталась з реабілітації після тяжких травм.

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