Не в підземці: де відбудеться "Марш рівності" від "КиївПрайду" — організатори повідомили маршрут

Організатори очікують, що участь у цьогорічному "Марші рівності" візьмуть 500 людей.
У Києві 16 червня відбудеться "Марш рівності" від ГО "КиївПрайд". Захід знову проведуть після двох років перерви. Проте не в підземці, як раніше планувалося, а на вулицях Києва, неподалік від укриття. Він буде закритим — за попередньою реєстрацією.
Про це сказала голова правління громадської організації "КиївПрайд" Анна Шаригіна на брифінгу, який провів "Медіацентр Україна-Укрінформ", пише Hromadske.
Під час закритого брифінгу із поліцією організатори заходу обговорили цьогорічне проведення "Маршу рівності". Йшлося про те, що правоохоронці нині мають обмежений ресурс. А ще про те, що до події буде прикута особлива міжнародна увага.
За словами Анни Шаригіної, одна із цілей маршу — зробити додатково видимою Україну на міжнародному рівні й вимагати захисту від росії, адже ЛГБТК-спільнота є також частиною українського суспільства і також потерпає від російських ракет.
"Ми вважаємо, що це може дати Україні більше користі, ніж якісь опозиції "Маршу", — зазначила Шаригіна.
Маршрут, план заходу та безпека "Маршу рівності"
За словами організаторів, захід відбудеться на вулицях Києва, неподалік від укриття. Він буде закритим — за попередньою реєстрацією.
У "КиївПрайді" не рекомендують виходити на "Марш рівності" неповнолітнім, зважаючи на безпекові моменти.
За словами організаторів, на марш вийдуть як окремі активісти й активістки, так і організовані колони.
"Планується численна присутність дипломатів, а також представників і представниць міжнародної спільноти", — додають організатори.
Нагадаємо, напередодні влада Києва заборонила проведення "Маршу рівності" в метро з міркувань безпеки і обмеженого простору. Організаторів попросили обрати інше місце, поклавши на них відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки в разі, якщо захід відбудеться.
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