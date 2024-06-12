Не в підземці: де відбудеться "Марш рівності" від "КиївПрайду" — організатори повідомили маршрут

У Києві 16 червня відбудеться "Марш рівності" від ГО "КиївПрайд". Захід знову проведуть після двох років перерви. Проте не в підземці, як раніше планувалося, а на вулицях Києва, неподалік від укриття. Він буде закритим — за попередньою реєстрацією.

Про це сказала голова правління громадської організації "КиївПрайд" Анна Шаригіна на брифінгу, який провів "Медіацентр Україна-Укрінформ", пише Hromadske.

Під час закритого брифінгу із поліцією організатори заходу обговорили цьогорічне проведення "Маршу рівності". Йшлося про те, що правоохоронці нині мають обмежений ресурс. А ще про те, що до події буде прикута особлива міжнародна увага.

За словами Анни Шаригіної, одна із цілей маршу — зробити додатково видимою Україну на міжнародному рівні й вимагати захисту від росії, адже ЛГБТК-спільнота є також частиною українського суспільства і також потерпає від російських ракет.

"Ми вважаємо, що це може дати Україні більше користі, ніж якісь опозиції "Маршу", — зазначила Шаригіна.

Маршрут, план заходу та безпека "Маршу рівності"

За словами організаторів, захід відбудеться на вулицях Києва, неподалік від укриття. Він буде закритим — за попередньою реєстрацією.

У "КиївПрайді" не рекомендують виходити на "Марш рівності" неповнолітнім, зважаючи на безпекові моменти.

За словами організаторів, на марш вийдуть як окремі активісти й активістки, так і організовані колони.

"Планується численна присутність дипломатів, а також представників і представниць міжнародної спільноти", — додають організатори.

Нагадаємо, напередодні влада Києва заборонила проведення "Маршу рівності" в метро з міркувань безпеки і обмеженого простору. Організаторів попросили обрати інше місце, поклавши на них відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки в разі, якщо захід відбудеться.

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