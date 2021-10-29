Не стало подружжя та їхньої доньки: під Києвом знайшли мертвою всю родину (фото)

Не стало подружжя та їхньої доньки: під Києвом знайшли мертвою всю родину (фото)

Причини трагедії встановлюються.

У м. Бровари Київської області 29 жовтня о 13:00 знайшли мертвою всю родину. Ймовірно вони отруїлись чадним газом.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

До правоохоронців звернулась жінка, яка повідомила, що її родичі не відповідають на телефонні дзвінки. На місце події прибули правоохоронці та рятувальники. У квартирі виявили тіла трьох загиблих. Ними виявилися 55-річний чоловік, його 51-річна дружина та 26-річна дочка.

Ознак насильства на тілах покійних не виявили. Попередня причина смерті людей - отруєння чадним газом.

Із будинку евакуювали всіх жителів. Поліція встановлює причини смерті трьох людей.

Нагадаємо, під Харковом після пожежі знайшли тіла батьків та їхнього сина.

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