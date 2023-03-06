Не сподобався зовнішній вигляд: у Києві молодик ледь не до смерті побив підлітка (фото)

Зловмисника, який напав на хлопця, затримано.

У Києві посеред вулиці виявили непритомного хлопця. На місце прибули медики та правоохоронці.

Про інцидент повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що до 16-річного хлопця на вулиці почав чіплятись невідомий, спровокував конфлікт та побив його. Коли потерпілий знепритомнів, то зловмисник втік. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

"До розшуків підозрюваного були задіяні оперативники управління карного розшуку поліції Києва, Дарницького управління поліції, ювенальні поліцейські та аналітики управління кримінального аналізу. Правоохоронці встановили особу порушника та розшукали його на одній із вулиць Дарницького району", - йдеться у повідомленні відомства.

Порушником виявився 19-річний місцевий мешканець, який пояснив, що побив підлітка через те, що йому не сподобався його зовнішній вигляд.

Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою оголосили фігурантові про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Житомирщині поліцейські за кілька годин розкрили подвійне вбивство. Випадковий гість завдав смертельних поранень місцевому подружжю.

А у Запоріжжі зловмисник вбив товариша, а потім його матір, щоб не "здала" його поліції.

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