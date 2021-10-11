Не сподобалось, як припаркувався: у Києві BMV обклали бетонними брилами (фото)

Не сподобалось, як припаркувався: у Києві BMV обклали бетонними брилами (фото)

Обурені мешканці на бетонні брили ще поклали величезну колоду.

У Києві місцевим не сподобалось, як припаркувався автомобіль BMV і вони обклали його бетонними брилами.

Обурені мешканці на бетонні брили ще й поклали величезну колоду.

Про це повідомив telegram-паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив фото.

"На Гарматній, 44, комусь не сподобалася парковка BMW", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, у Києві у мікрорайоні Академмістечко чоловік припаркував свій Opel просто на газоні під під'їздом. Обурені мешканці висипали сміття на машину, аби провчити водія.

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