Не сподобалось, як припаркувався: у Києві BMV обклали бетонними брилами (фото)

Обурені мешканці на бетонні брили ще поклали величезну колоду.
У Києві місцевим не сподобалось, як припаркувався автомобіль BMV і вони обклали його бетонними брилами.
Обурені мешканці на бетонні брили ще й поклали величезну колоду.
Про це повідомив telegram-паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив фото.
"На Гарматній, 44, комусь не сподобалася парковка BMW", - йдеться у дописі під фото.
Нагадаємо, у Києві у мікрорайоні Академмістечко чоловік припаркував свій Opel просто на газоні під під'їздом. Обурені мешканці висипали сміття на машину, аби провчити водія.