"Не спілкуйтеся із невідомими": у Києві затримано 319 членів ДРГ

"Не спілкуйтеся із невідомими": у Києві затримано 319 членів ДРГ

Сили оборони продовжують працювати в посиленому режимі.

З початку російської агресії на території Києва затримано 319 членів ДРГ, частина яких входила до складу 18 груп.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

"Дорогі кияни! Нагадуємо вам, що противник все ще існує. Сили оборони продовжують працювати в посиленому режимі", - зазначили у Київській МВА.

Робота із затримання диверсантів триває.

"Будьте обачними та бережіть себе! Не спілкуйтеся із невідомими людьми. При виявленні підозрілих осіб, прохання звертатися до поліції за номером 102", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.

Чому Олександр Положинський досі в резерві армії та що розповідають військові з передової

Читайте також: