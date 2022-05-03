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"Не спілкуйтеся із невідомими": у Києві затримано 319 членів ДРГ

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"Не спілкуйтеся із невідомими": у Києві затримано 319 членів ДРГ

Фото: КМВА

Сили оборони продовжують працювати в посиленому режимі.

З початку російської агресії на території Києва затримано 319 членів ДРГ, частина яких входила до складу 18 груп.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

"Дорогі кияни! Нагадуємо вам, що противник все ще існує. Сили оборони продовжують працювати в посиленому режимі", - зазначили у Київській МВА.

Робота із затримання диверсантів триває.

"Будьте обачними та бережіть себе! Не спілкуйтеся із невідомими людьми. При виявленні підозрілих осіб, прохання звертатися до поліції за номером 102", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.

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