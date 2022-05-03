"Не спілкуйтеся із невідомими": у Києві затримано 319 членів ДРГ

Сили оборони продовжують працювати в посиленому режимі.
З початку російської агресії на території Києва затримано 319 членів ДРГ, частина яких входила до складу 18 груп.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
"Дорогі кияни! Нагадуємо вам, що противник все ще існує. Сили оборони продовжують працювати в посиленому режимі", - зазначили у Київській МВА.
Робота із затримання диверсантів триває.
"Будьте обачними та бережіть себе! Не спілкуйтеся із невідомими людьми. При виявленні підозрілих осіб, прохання звертатися до поліції за номером 102", - йдеться у повідомленні КМВА.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.
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