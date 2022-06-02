Не пройшло і року: поліція повідомила про підозру чоловікам, влаштувавшим стрілянину в ресторані Києва

Не пройшло і року: поліція повідомила про підозру чоловікам, влаштувавшим стрілянину в ресторані Києва

Чоловіки влаштували бійку із стріляниною у столичному ресторані, а вдома в них вилучили купу зброї.

Слідчі повідомили про підозру трьом чоловікам, які влаштували бійку із стріляниною у ресторані Києва у серпні минулого року. Кваліфікація правопорушення - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомили в поліції Києва.

Відомо, що дві компанії чоловіків призначили зустріч у закладі, де між ними стався конфлікт. Тоді один із фігурантів дістав зброю на літній терасі закладу та зробив кілька пострілів в бік опонентів. Після цього чоловіки почали битися. У результаті кілька осіб отримали тілесні ушкодження.

Наразі трьох правопорушників затримали. Поліцейські провели 15 обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів. Вони вилучили купу зброї, гранати, набої, мобільні телефони, автівки та інші речові докази.

Чоловікам загрожує від трьох до семи років тюремного ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Києві поліцейські викрили точку збування наркотиків, замасковану під магазин брендового одягу та взуття. Судячи з опублікованих фото, це Werare на вулиці Тарасівській,10.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Фото: Поліція Києва / Facebook Фото: Поліція Києва / Facebook Фото: Поліція Києва / Facebook

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