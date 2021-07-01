Не порятунок, а квест: у Києві рятувальники кілька діб намагалися зняти кота з 23 поверху

Не порятунок, а квест: у Києві рятувальники кілька діб намагалися зняти кота з 23 поверху

Кіт боявся рятувальників і всіляко намагався від них сховатися.

У Києві кіт застряг на висоті 23 поверху. Рятувати чотирилапого довелося альпіністам, проте зробити це виявилося не так-то й просто. Зняти тварину вдалося тільки після того, як вона потрапила в "пастку".

Про це пишуть в групі "Команда порятунку тварин в Києві".

Так, бездомний кіт якийсь час жив в під'їзді. Його підгодовували місцеві жителі, які днями схаменулися — чотирилапий пропав. На голос людей тварина не йшла. Згодом пухнастого помітили на дашку 23 поверху. Тому жителі звернулися до "Команді рятування".

"Рятувальники почали роботи. Для спуску до кота мотузка була повішена з технічного майданчика 26-го поверху, і висотник почав спуск. Помітивши рятувальника, кіт негайно почав тікати. На щастя для кота, було світло, і він міг зорієнтуватися і не впасти. Кіт швидко перебрався на дах сусіднього будинку і спустився по ньому на два поверхи нижче. Потім заліз у водостік і почав переміщатися по ньому. Рятувальники спостерігали за переміщеннями кота по фасаду будівлі. Треба було чекати, коли він добереться до більш-менш безпечного місця", — розповіли в групі порятунку тварин.

Пізніше кіт спустився на рівень 19 поверху. Там він сховався в ливнівці. Але побачивши рятувальників, знову злякався і сліз ще нижче — на 18 поверх.

"Нижче стрибати було вже нікуди. Виступаючі частини фасаду закінчилися, наступний крок кота був би кроком до смерті. Прийняли рішення не нервувати кота далі і не спускатися до нього. По мотузці на балкон спустили і встановили автоматичну пастку. Мотузку зафіксували і закріпили так, щоб кіт не впав, якщо попадеться. Через добу кіт все ж зайшов в пастку і був успішно піднятий", — додали в "Команді порятунку тварин в Києві".

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області скажена лисиця напала на домашніх тварин. У мікрорайоні ввели карантин.

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