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Не порятунок, а квест: у Києві рятувальники кілька діб намагалися зняти кота з 23 поверху

Не порятунок, а квест: у Києві рятувальники кілька діб намагалися зняти кота з 23 поверху

Фото із соцмереж

Кіт боявся рятувальників і всіляко намагався від них сховатися.

У Києві кіт застряг на висоті 23 поверху. Рятувати чотирилапого довелося альпіністам, проте зробити це виявилося не так-то й просто. Зняти тварину вдалося тільки після того, як вона потрапила в "пастку".

Про це пишуть в групі "Команда порятунку тварин в Києві".

Так, бездомний кіт якийсь час жив в під'їзді. Його підгодовували місцеві жителі, які днями схаменулися — чотирилапий пропав. На голос людей тварина не йшла. Згодом пухнастого помітили на дашку 23 поверху. Тому жителі звернулися до "Команді рятування".

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"Рятувальники почали роботи. Для спуску до кота мотузка була повішена з технічного майданчика 26-го поверху, і висотник почав спуск. Помітивши рятувальника, кіт негайно почав тікати. На щастя для кота, було світло, і він міг зорієнтуватися і не впасти. Кіт швидко перебрався на дах сусіднього будинку і спустився по ньому на два поверхи нижче. Потім заліз у водостік і почав переміщатися по ньому. Рятувальники спостерігали за переміщеннями кота по фасаду будівлі. Треба було чекати, коли він добереться до більш-менш безпечного місця", — розповіли в групі порятунку тварин.

Пізніше кіт спустився на рівень 19 поверху. Там він сховався в ливнівці. Але побачивши рятувальників, знову злякався і сліз ще нижче — на 18 поверх.

"Нижче стрибати було вже нікуди. Виступаючі частини фасаду закінчилися, наступний крок кота був би кроком до смерті. Прийняли рішення не нервувати кота далі і не спускатися до нього. По мотузці на балкон спустили і встановили автоматичну пастку. Мотузку зафіксували і закріпили так, щоб кіт не впав, якщо попадеться. Через добу кіт все ж зайшов в пастку і був успішно піднятий", — додали в "Команді порятунку тварин в Києві".

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Нагадаємо, що в Дніпропетровській області скажена лисиця напала на домашніх тварин. У мікрорайоні ввели карантин.

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