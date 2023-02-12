Не помітила відхилень: у Києві внаслідок дій лікарки приватної клініки серйозно постраждала вагітна

У Києві внаслідок дій лікарки приватної клініки серйозно постраждала вагітна.

Фігурантка поставила невірний діагноз, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнтки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Співробітники Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження та в ході досудового розслідування встановили, що під час обстеження 34-річної пацієнтки, лікар акушер-гінеколог встановила у пацієнтки вагітність на ранньому терміні та щодо жодних відхилень не повідомила. Після консультації жінка повернулась на своє робоче місце, де їй стало зле і вона знепритомніла.

Потерпілу забрала швидка та доправила до медичного закладу на проспекті Володимира Івасюка. Після огляду пацієнтки лікарі негайно провели операцію. У ході проведення оперативних втручань та отриманих аналізів було встановлено заключний діагноз щодо порушення перебігу вагітності із внутрішньою кровотечою.

Правоохоронці встановили, що лікарка поставила неправильний діагноз та маючи результати досліджень не провела термінової госпіталізації, чим завдала тяжкі наслідки для пацієнтки.

Слідчими Оболонського управління поліції під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури міста Києва фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

За скоєне лікарці загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

У Харкові через лікарську помилку акушерки-гінекологині померли двоє новонароджених.

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