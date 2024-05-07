Не подобалось, що на нього гавкає: у Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку сусідів (фото)

Підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку на Подолі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку, той загинув.

У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку сусідів, бо той на нього гавкав.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 51-річному мешканцю столиці у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Також читайте Загрожує вісім років за ґратами: у Києві чоловік бив носаками маленьке цуценя у Бабиному Яру

За даними слідства, у квітні 2024 року, підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка.

Тварина загинула.

Пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини.

Чіпа привезли із зони АТО у 2016 році / Фото: Прокуратура Києва

За словами власників тварини, сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

Наразі досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині службовий пес розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.

Читайте також: