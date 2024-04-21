Не поділили столик у ресторані: бізнесмен звинуватив чиновника Нацполіції в погрозах – подробиці

Український бізнесмен Максим Шкіль розповів про словесну перепалку із працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталієм Манасяном, яка сталася вранці 21 квітня в одному із закладів Києва.

Про це бізнесмен написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Шкіля, інцидент трапився у ресторані магазину "Гудвайн" у Києві. Він попередньо забронював там стіл для сніданку, а коли прийшов, то адміністратори закладу повідомили, що його вже зайняв якийсь чоловік.

"Незважаючи на те, що стояв резерв, ми підійшли і ввічливо пояснили, що стіл заброньовано. На що матом почули – вы две дуры, сдесь сидеть буду я. Після чого відвідувач резерв відкинув і сів за стіл. Після того як з даним «гостем» ресторана переговорили, він почав розповідати, що не встане і окреслив перспективу, що зі мною буде. Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним каже – вы даже не представляете, кто мы…Розмова закінчилась тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє і пара з погрозами пішла", - розповів подробиці Максим Шкіль.

За його словами, цим чоловіком нібито виявився працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталій Манасян.

"Працівник поліції, який їздить на Ауді RS 6, снідає в Гудвайні і окреслює перспективу нашого майбутнього, а для тих хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш "літературною українською мовою" з російським діалектом. Можу сказати одне – що це приклад ганьби високого звання Поліцейський і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку", - резюмував Максим Шкіль.

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