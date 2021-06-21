Не поділили спадщину: під Києвом чоловік порубав брата сокирою і хотів перекласти вину на батька

Потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні, але стан його стабільний.
У Київській області зловмисник напав з сокирою на молодшого брата і намагався перекласти вину за вчинений злочин на свого батька.
Про це інформує поліція Київщини.
Зловмисник сам зателефонував до поліції. Проте він представившись вигаданим прізвищем повідомив, що в селі Андріївка неподалік міста Сквира на Білоцерківщині батько вдарив свого сина сокирою.
Проте слідчі встановили, що злочин здійснив сам заявник. Як з’ясувалося, батько спільно з обома своїми синами вживали алкоголь. Після застілля батько пішов відпочивати, а молодший син вийшов палити цигарки. Коли чоловік вже повертався до будинку, брат накинувся на нього з сокирою та наніс чотири удари в область голови, шиї та у спину.
За словами правоохоронців, конфлікт виник через спадщину, яку батько забажав переписати на молодшого сина, оскільки старший постійно пиячить.
Зловмисника затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні, але стан його стабільний.
Нагадаємо, що у Києві чоловік побив хлопця через зовнішність.