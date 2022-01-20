Не поділили котлети: у школі в Києві кухарі та прибиральниця вчинили бійку (фото)

Інформація про конфлікт з'явилася в батьківських чатах.
У Києві в школі №221 кухарі та прибиральниця побилися на очах в учнів. Конфлікт виник нібито через котлети.
Про це повідомляє "Київінформ".
Інформація про конфлікт з'явилася в батьківських чатах. Там повідомили, що їдальня не працюватиме кілька днів. А напередодні у школі трапився конфлікт з бійкою. Свідком інциденту стала одна з мам.
"Кухарі побилися з прибиральницею. Причиною стало те, що прибиральниця намагалася перешкодити повторному використанню котлет", - написала жінка в чаті.
У конфлікт втрутилася директорка школи, вона намагалася розборонити жінок у вестибюлі, де батьки чекали на дітей.
"Я так розумію, бились кухарі, а вона прийшла їх заспокоїти. Одна з них пішла на неї з виделкою", – йдеться в іншому повідомленні.
Батьки пишуть, що їх турбує не тільки цей інцидент, а взагалі якість харчування у школі. Вони показали фото одного з обідів в їдальні. Страви виглядають блідо та не неапетитно.
Нагадаємо, що в Києві проїзд у комунальному транспорті для школярів залишиться безкоштовним. У разі відсутності електронної картки учня батькам доведеться сплачувати за проїзд дитини у громадському транспорті.
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