Не поділили дорогу: у Києві водій Hyundai у ході бійки на дорозі поранив водія Volvo гострим предметом

Поліцейські встановлюють обставини дорожнього конфлікту.

У Святошинському районі столиці між двома водіями виникла бійка через першочерговість проїзду, у ході якої один із чоловіків поранив опонента гострим предметом.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До столичної поліції від перехожих надійшло повідомлення про дорожній конфлікт на бульварі Академіка Вернадського. На місце виїхали наряди патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що між двома водіями виник конфлікт через першочерговість проїзду, який переріс у бійку: 40-річний водій автомобіля Volvo наніс тілесні ушкодження 49-річному водію автомобіля Hyundai, який у свою чергу, поранив опонента гострим предметом. Керманича Volvo лікарі доставили до лікарні для надання допомоги.

Поліцейські встановлюють обставини дорожнього конфлікту.

Нагадаємо, у Києві таксист забризкав пасажирку з 6-річною дитиною газовим балончиком після того, як вона відмовилася з ним їхати. Клієнтка таксі з дитиною не попередила водія про необхідність у салоні автокрісла. Це, за словами жінки, розлютило таксиста, спочатку він почав грубо лаятися, а потім застосував балончик.

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