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"Не панікуй!": у Києві оголена активістка Femen закликала українців зберігати спокій (фото)

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Фото: Liberty Times / ©
Фото: Liberty Times / ©
Фото: Liberty Times / ©
Фото: Liberty Times / ©
©
© Femen

Поліція затримала дівчину та накинула на неї чорне пальто.

У Києві напівоголена активістка Femen закликала українців не панікувати та зберігати спокій.

Femen звернулися до киян у звичайний для себе спосіб: напівоголена дівчина вийшла на вулицю біля залізничного вокзалу з написом: "Don't Panic" на грудях та животі.

Потім біля вокзалу з'явилася поліція. Дівчину затримали та накинули на неї чорне пальто.

Зазначимо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Очільник країни-агресорки підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Нагадаємо, секстремістка Femen провела у вівторок, 15 лютого, протест біля посольства США в Києві, щоб висміяти панікерську політику Сполучених Штатів, яка призвела до ланцюгової реакції закриття посольств та евакуації персоналу. 

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