"Не панікуй! Готуйся!": у Києві відбувся другий масштабний вишкіл з цивільної оборони

"Не панікуй! Готуйся!": у Києві відбувся другий масштабний вишкіл з цивільної оборони

На вишколі зібралося понад 500 небайдужих громадян різного віку та статі.

В Києві у неділю, 6 лютого, відбувся другий масштабний вишкіл з цивільної оборони в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!". Захід, який проходив на території заводу "АТЕК", організовано Громадським штабом оборони за підтримки Національного Корпусу.

"Наші громадяни повинні вміти та знати, як захистити себе та свою родину у випадку розгортання повномасштабної війни з Росією. І ми завжди готові допомогти їм у цьому", - йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Нацкорпусу.

Зазначається, що на вишколі зібралося понад 500 небайдужих громадян різного віку та статі, охочих отримати необхідні навички для захисту в разі воєнної ескалації з боку РФ.

Тренування проводились на різних локаціях по групах згідно з рівнем підготовки. За новою інтенсивною програмою від інструкторів, ветеранів російсько-української війни, сьогодні на вишколі громадяни опановували: тактику дій малих груп піхоти, ведення ближнього бою, роботу з технікою, патрулювання території, евакуацію поранених, та багато інших корисних навичок.

Зокрема, відбулося виїзне тренування з вогневої підготовки. Група досвідченіших учасників на полігоні відпрацювала навички з володіння зброєю.

За допомогою професійних інструкторів, учасники мали нагоду відточити на практиці стрілецькі прийоми та підготуватися до бойових дій на випадок повномасштабного вторгнення ворожих військ.

Інші групи учасників на території заводу "АТЕК" опановували нові знання з оборонних заходів.

За словами першого командира полку "Азов", лідера Національного Корпусу Андрія Білецького, в умовах, коли Кремль продовжує стягувати війська до наших кордонів – кожному українцю важливо бути готовим і знати, як захистити свій дім.

Нагадаємо:

Від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.

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