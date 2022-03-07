"Не огірки, а помідори": історія про те, що жінка у Києві збила ворожий дрон консервацією, виявилась правдою

"Не огірки, а помідори": історія про те, що жінка у Києві збила ворожий дрон консервацією, виявилась правдою

Жінка розповіла, що вона курила на балконі та побачила дрон.

У Дніпровському районі Києва жінка справді збила ворожий дрон банкою консервації. Проте жінка зазначила, що то були не огірки, а помідори.

Про це повідомляє видання liga.net, яке розшукало героїню.

Жінку звати Олена. Вона розповіла, що у той день курила на балконі та побачила дрон. Оскільки вона боялась, що її можуть обстріляти, то вихопила банку консервованих помідорів та жбурнула. Після цього вона з чоловіком вибігла з будинку та розтоптали літальний апарат.

На думку Олени, дрон запустили мародери, які в такий спосіб шукають квартири без господарів: "У нас під'їздом вони вже ходили. Сусідка помітила підозрілих молодиків, а коли почала розпитувати голосно, хто вони та звідки, ті швидко втекли. Мирні люди не зробили б так".

Як зазначає видання, Олена за спеціальністю журналістка, проте останні 12 років працює у торгівлі.

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