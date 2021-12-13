Не обійшлося без скандалу: стало відомо, яким буде фасад легендарного "Дитячого світу" у Києві

Не обійшлося без скандалу: стало відомо, яким буде фасад легендарного "Дитячого світу" у Києві

У спільноті архітекторів назвали знайдений масштаб фасадів нової будівлі вдалим рішенням.

Завершився Всеукраїнський архітектурний конкурс щодо того, як має виглядати будівля "Дитячого світу" у Києві.

Забудовник Edelburg Development звернувся до Національної спілки архітекторів (НСАУ) для організації професійного конкурсу. За підсумками конкурсу переміг авторський проєкт Дмитра Аранчія. Тепер замовник та проєктувальник будівлі мають зайнятися опрацюванням можливостей вирішення реконструкції фасаду.

Про це повідомляють "Нерухомі".

Як зазначили у НСАУ, члени журі у процесі обговорення відзначили тактовний підхід авторів до теперішньої будівлі торговельного центру, а замовник – економічну доцільність запропонованих рішень. У спільноті архітекторів назвали знайдений масштаб фасадів нової будівлі вдалим рішенням.

В основі компромісу лягло збереження модерністського фасаду "Дитячого світу". "Авторська ідея відштовхується від теперішнього об'єму, а зокрема, найбільшого впізнаваного його елемента – об'ємного модуля з анодованого алюмінію. Пропозиція полягає у поєднанні сучасної та історичної будівель за рахунок переходу вищезгаданого модуля теперішнього фасаду на нову будівлю, переходу шляхом так званого градієнту (розтяжки)", - повідомили у НСАУ.

У свою чергу, як зауважив архітектор та активіст Віктор Гліба, під виглядом реконструкції забудовник легалізує нове будівництво 25 тисяч "квадратів" торгової площі на місці парковки універмагу "Дитячий світ".

"Підлог документів МУО та недостовірні відомості про "прибудову" мають стати підставами для порушення кримінальної справи", - заявив він.

У березні стало відомо, що у Києві хочуть перебудувати легендарний Дитячий світ та побудувати його другу чергу.

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