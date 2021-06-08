Не можуть бігати: левенята, яких забрали з контактного зоопарку на Київщині, потребують лікування

За словами лікарів, левенят неправильно годували, тому кістки не встигали формуватися і стали дуже крихкими.

Зоозахисники нещодавно забрали з контактного зоопарку трьох левенят: дівчинку Кіару та двох її братиків – Джаміля і Царя. Тепер збирають кошти на лікування звірів. Їх утримували на Ясногородській страусиній фермі, що за 30 кілометрів від Києва.

Про це йдеться у повідомленні UAnimals.

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Ветеринари вже зробили левенятам щеплення, чіпували, взяли аналізи й обробили від паразитів. Потроху вони звикають до нової домівки у "Притулку для диких тварин", де можна було б досхочу гратися та бігати... Але вони не можуть бігати. Навіть ходити їм дуже боляче.

Лікарі сказали через те, що в контактному зоопарку їх неправильно годували, тому кістки не встигали формуватися. Вони дуже крихкі, тому у Кіари аж три переломи на двох лапках. У Джаміля – множинні розтягнення зв'язок і сухожиль. У Царя кістки поки добре зростаються, але, коли вони зміцніють, ветеринари точно вирішать, чи потрібна йому операція.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва жінка виїхала з квартири і залишила напризволяще свою кішку. Тварина нікуди не йде, вона весь час проводить на килимку біля дверей колишнього житла.

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