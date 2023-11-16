«Не можна бути готовим на 100%, але на 99 – ми готові» - Микола Калашник доповів про підготовку Дарницького району до можливого блекауту

«Не можна бути готовим на 100%, але на 99 – ми готові. Ми врахували досвід минулого року, маємо нові напрацювання» – про це заявив очільник Дарницької РДА під час публічного звіту.

За словами, т.в.о. голови Дарницької РДА підготовка відбувається згідно пріоритетів і основна увага приділяється об’єктам критичної інфраструктури. Микола Калашник наголосив, що усі об’єкти мають резервне джерело живлення у вигляді генераторів, які були протестовані та обслужені в рамках підготовки до зимового періоду.

Зокрема, за словами очільника РДА, щодо роботи структур та служб району – була проведена комплексна підготовка, забезпечено резервні канали зв’язку, щоб гарантувати можливість оперативно реагувати на виклики та надавати допомогу жителям району.

Також голова району зазначив, що з 01 жовтня 40 муніципальних пунктів незламності Дарницького району знаходяться в повній готовності, ще 35 сплячих – у разі необхідності буде розгорнуто протягом 4 годин. Пункти Незламності обладнані всім необхідним та готові працювати. В рамках підготовки до можливого блекауту в Дарницькому районі підготували до розгортання польову кухню та мобільні санвузли, на випадок перебоїв в роботі системи каналізації.