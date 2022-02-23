Не хотів жити з батьками: у Києві хлопець "замінував" вокзал, аби його відправили до в'язниці

Не хотів жити з батьками: у Києві хлопець "замінував" вокзал, аби його відправили до в'язниці

Тепер 25-річному чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

У Києві хлопець "замінував" Центральний вокзал, щоб його ув'язнили.

Про це повідомив паблік "Киев Сейчас".

Також читайте У Броварах першокласник після переведення до іншої школи побив 12 учнів: подробиці

"На такий відчайдушний крок 25-річний хлопець пішов, щоб не жити з батьками. Тепер йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 13-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху житлового будинку. Трагічний випадок стався на вулиці Межовій, 19 у Подільському районі. Швидка, яка приїхала на виклик, госпіталізувала дитину. Причини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

Читайте також: