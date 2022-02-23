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Не хотів жити з батьками: у Києві хлопець "замінував" вокзал, аби його відправили до в'язниці

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Не хотів жити з батьками: у Києві хлопець "замінував" вокзал, аби його відправили до в'язниці

скриншот з відео

Тепер 25-річному чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

У Києві хлопець "замінував" Центральний вокзал,  щоб його ув'язнили.

Про це повідомив паблік "Киев Сейчас".

"На такий відчайдушний крок 25-річний хлопець пішов, щоб не жити з батьками. Тепер йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 13-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху житлового будинку. Трагічний випадок стався на вулиці Межовій, 19 у Подільському районі. Швидка, яка приїхала на виклик, госпіталізувала дитину. Причини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

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