Не хотів жити з батьками: у Києві хлопець "замінував" вокзал, аби його відправили до в'язниці

Тепер 25-річному чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.
У Києві хлопець "замінував" Центральний вокзал, щоб його ув'язнили.
Про це повідомив паблік "Киев Сейчас".
"На такий відчайдушний крок 25-річний хлопець пішов, щоб не жити з батьками. Тепер йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві 13-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху житлового будинку. Трагічний випадок стався на вулиці Межовій, 19 у Подільському районі. Швидка, яка приїхала на виклик, госпіталізувала дитину. Причини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.
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