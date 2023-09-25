Не доплатив податків на 9 млн: на Київщині повідомили про підозру директору компанії з видобутку піску

Керівник компанії умисно відображав у звітностях продаж піску за заниженими цінами, тоді як підпорядковані йому підприємства продавали його за ринковою ціною.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України). За чотири роки він не доплатив до бюджету майже 9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.

З січня 2018 року по березень 2022 року керівник компанії умисно відображав у податковій та бухгалтерській звітностях продаж видобутих корисних копалин за заниженими цінами. Тоді як підпорядковані йому підприємства продавали пісок за ринковою ціною.

Фактичним власником усіх згаданих компаній є громадянин України, до якого указом президента застосовано санкції.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, Рада ухвалила податковий законопроєкт: скасовують єдиний податок 2% і повертають перевірки.

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