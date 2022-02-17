Не дійшов до школи: на Київщині шукали 10-річного хлопчика (фото та прикмети)

Хлопчик має при собі рюкзак під камуфляж.
На Київщині у місті Біла Церква розшукували 10-річного Тимура Блозова, який зранку пішов до школи, але так і не з'явився там.
Станом на 16:00 хлопчика знайшли в місті Узин. Жертвою злочинів він не став.
Про це 17 лютого повідомила пресслужба Національної поліції.
Прикмети: зріст 147-150 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, стрижка коротка, очі блакитного кольору.
Був одягнутий у синю камуфліровану довгу зимову куртку, сіру шапку, темно-сині джинси та чорні кросівки. При собі має рюкзак під камуфляж.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області у річці Солона знайшли тіло 6-річного хлопчика. Зранку дитина пішла до школи, аде додому так і не повернулася.
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