"Не дамо Росії вкрасти Різдво": у Києві зареєстрували альтернативну петицію про новорічну ялинку

Думки киян розділилися з приводу новорічної ялинки: одні вважають, що не на часі та небезпечно, інші - що зараз, як ніколи, потрібні позитивні емоції.

На сайті Київської міської ради з’явилася ще одна петиція про міську ялинку. Її авторка пропонує, щоб цього року до новорічних свят у Києві все ж встановили головну зелену ялинку. Проте не за бюджетні кошти, а за гроші меценатів.

Петиція про встановлення у Києві головної ялинки України була зареєстрована на сайті Київської міської ради 9 листопада.

На думку авторки, Інни Боднар, Різдво та Новий рік в умовах війни — це не забаганка, а виклик для країни-агресорки вкрасти нашу ідентичність та свята.

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"Сьогодні не святкувати Різдво та Новий рік — це зробити подарунок терористам. Ми не боїмося, ми віримо в нашу країну, наші Збройні сили, нашу Перемогу! Мало того, нам, киянам, українцям потрібні позитивні емоції. Емоції свята навіть в умовах постійних обстрілів та відключень. Емоції свята для дітей, для дорослих. Емоції дива, в яке ми так хочемо вірити", — йдеться в петиції.

Станом на вечір 10 листопада петицію підписали понад 700 людей, але в запасі ще 58 днів.

Для розгляду пропозиції депутатами Київради, треба, щоб 6 тисяч містян проголосували за неї.

Тим часом петиція проти встановлення ялинки менше ніж за добу набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів. За словами авторки петиції, киянки Наталі Попович, виділені на ялинку кошти буде доречніше витратити на допомогу Збройним силам України чи внутрішнім переселенцям.

Крім того, деякі містяни вважають, що велике скупчення людей в центрі міста може стати мішенню для ворога.

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що в Києві збираються встановити новорічну ялинку. Вже розроблено декілька ескізів. Один із них оприлюднили в Мережі. На фото видно, що ялинка прикрашена в кольорах національного прапора. На дереві та довкола нього зображені тисячі вогників. А на верхівці замість зірки планується встановити золотий тризуб.

Однак напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про встановлення новорічної ялинки цього року ще остаточно не вирішене. Він розповів, що в місті має бути новорічний настрій, однак масових святкувань точно не буде.

Бути чи не бути: чи встановлюватимуть у Києві головну ялинку України

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