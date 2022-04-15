Не чекаючи на гострий біль: де в Києві можна полікувати зуби

У Києві відновлюється надання планової стоматологічної допомоги

Про це повідомляє КМДА. Підрозділи КНП «Київська стоматологія» почали працювати як на Правому, так і на Лівому березі міста. Тепер не треба чекати на гострий біль, полікувати чи протезувати зуби можна заздалегідь, зателефонувавши за телефонами центрів. Всі підрозділи працюють із понеділка до п’ятниці з 10:00 до 16:00.

Полікувати зуби на Правому березі в Києві можна за наступними адресами:

вул. Пимоненка, 10А. Надають невідкладну стоматологічну допомогу. Працюють хірург, терапевт, лікар-стоматолог, ортопед, рентген-діагностика. Запис за тел.: 066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80;

вул. Маршала Малиновського, 9. Невідкладна стоматологічна допомога, платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами. У відділенні працюють лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти, дитячі стоматологи. Запис за тел.: 044-419-20-70;

просп. Перемоги, 76. Невідкладна стоматологічна допомога. У відділенні працюють лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, дитячий стоматолог, ортодонт. Запис за тел.: 097-284-47-99; 067-174-88-74;

вул. Кирилівська, 119/1. Тут надають невідкладну стоматологічну допомогу. У відділенні працюють хірург, терапевт, ортопед. Запис за тел.: 093-579-11-93; 098-897-77-72;

вул. Львівська, 1/9. Невідкладна стоматологічна допомога. Приймають хірург, терапевт, ортопед. Запис за тел.: 044-452-34-23; 067-766-98-53;

вул. Гетьмана, 26/28. Платні стоматологічні послуги та послуги з міських цільових програм. У відділенні працюють лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед. Запис за тел.: 044-453-05-98

Де можна полікувати зуби на Лівому березі Києва: