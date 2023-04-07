Не був прокурором: в Офісі генпрокурора пояснили, що буде з лайливим співробітником

У відомстві повідомили, що чоловік вже написав заяву на звільнення.

Історія з хамовитим співробітником Офісу генпрокурора отримала продовження. Нагадаємо, вчора в Києві на Подолі чоловік припаркував свій автомобіль з порушенням. Авто було евакуйоване на штрафмайданчик інспекторами з паркування.

Автовласник поводився з інспекторами паркування нахабно, показував посвідку Офісу генерального прокурора, лаявся та погрожував комунальному працівникові.

Порушник назвався Миколою Закриничним, працівником Офісу генпрокурора, та вимагав номер телефону від працівника комунальної служби.

В поліції Києва у коментарі ТСН.ua розповіли, що співробітники Подільського управління поліції зареєстрували подію, проводять перевірку.

Вже сьогодні стало відомо, що лайливий чоловік буде звільнений з органів прокуратури. До речі, він не був прокурором.

"Повідомляємо, що громадянин, відео з яким було оприлюднено, не був прокурором. В Офісі генпрокурора він організовував роботу з утримання адміністративних приміщень, вів облік наявності майна та проводив його періодичний огляд. Наразі він уже написав заяву на звільнення і буде звільнений з органів прокуратури", - повідомили сайту ТСН.ua в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, над актором Остапом Ступкою, який 4 квітня влаштував напідпитку ДТП, відбувся суд. Його відправили під нічний домашній арешт до 5 червня включно.

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