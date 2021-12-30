Неагресивна та підходить до людей: у Києві в парку розгулює лисиця

Комунальники закликають не підходити близько до дикої тварини.
У Києві в парку "Відрадний" розгулює майже "домашня" лисиця. Тварина неагресивна та часто підходить до людей.
Про це повідомляє kyiv.media.
За даними місцевих жителів, лисиця часто гуляє парком. Вона неагресивна та спокійно реагує на перехожих. Люди зазначають, що спочатку вони навіть думали, що тварина живе у когось вдома та перебуває на самовигулі, оскільки вона виглядає дуже доглянутою.
КП УЗН Оболонського району зазначили, що вони вперше чують про лисицю. Проте там попередили місцевих, що не варто близько підходити до неї, оскільки це все ж таки дика тварина.
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