"Не 20 гривень, але шукатимемо компроміси": у КМДА розповіли про підвищення цін на проїзд

"Не 20 гривень, але шукатимемо компроміси": у КМДА розповіли про підвищення цін на проїзд

Останнє підвищення вартості проїзду у Києві було у липні 2018 року.

На початку 2022 року у Києві планують підвищити вартість проїзду у громадському комунальному транспорті для його стабільної роботи. Вартість квитка складатиме від 8 до 20 гривень. Наразі точну ціну проїзду вираховують.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів Громадському радіо.

"Зараз ми отримали документи від перевізників, ними має зайнятися економісти, щоб зрозуміти, на скільки та коли підвищувати тарифи на перевезення у громадському транспорті. Я не уникаю сум, але вони мають бути вираховані", - зазначив він.

Так, за словами Поворозника, собівартість проїзду пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 гривень, у міській електричці – понад 71 гривні.

"Зараз маємо скласти все докупи: і спроможності бюджету, і можливості містян платити за проїзд, а після громадського обговорення маємо перейти до визначення тарифу", – сказав він.

Він додав, що електроенергія, яку враховують при розрахунку вартості проїзду для метро, на початку року коштувала 1,9 гривні, а зараз – 3 гривні 60 копійок.

"Тому треба усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією по підвищенню цін. Однозначно, це не буде 20 гривень, але шукатимемо компроміси – між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити, щоб підприємства вивести з кризи", – резюмував перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо:

Напередодні стало відомо, що у Києві буде підвищено вартість проїзду в комунальному громадському транспорті заради його стабільної роботи. У КМДА обіцяють, що збережуть усі наявні пільги на проїзд для киян.

Також у Києві попередили про введення "червоної" зони карантину. Київський метрополітен продовжить роботу у звичному режимі. Спецперепустки для проїзду в метро поки видавати не планують.

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