Найрозумніше місто у світі: Київ отримав нагороду у конкурсі інноваційних міських стратегій

Київ отримав у Барселоні нагороду "World Smart City Award Special Recognition", яка спрямована на визнання інноваційних міських стратегій за застосунок "Київ Цифровий"

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Smart City Expo – це найбільша щорічна світова подія, де обговорюють досвід і досягнення в створенні "розумних" міст та відзначають найкращі інноваційні міста і проєкти.

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"Цього року столицю України відзначили серед багатьох міст з різних країн світу. Київ отримав визнання за свої здобутки в розвитку системи "розумного" муніципального управління. На жаль, я не зміг отримати премію особисто, але незабаром вона вже приїде в Київ, – написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що, незважаючи на всі спроби агресора зламати Київ, кияни продовжують впроваджувати цифрові технології для забезпечення містан онлайн сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті.

"Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!", - підсумував він.

World Smart City Awards — всесвітньо відома престижна премія, яка спрямована на визнання та підтримку інноваційних міських стратегій, проектів та ідей, які потенційно можуть вплинути на життя громадян і зробити наші міста стійкішими та інклюзивнішими.

Нагадаємо, 15 листопада Київ потрапив до однієї із номінацій престижної міжнародної нагороди Smart City Awards.

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