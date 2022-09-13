Найновіша методика лазерної корекції GENIUS PRO для чинних і майбутніх пілотів авіакомпанії та військової авіації

Мої пацієнти особливі, їм не просто чудово бачити після проведення лазерної корекції, часто від своєчасно прийнятих дій пілотів залежить їхнє життя, так само і життя пасажирів. При прийнятті рішень важливі секунди, моментальна реакція залежить від зору.

Мною були оцінені в практиці багато методик лазерної корекції зору, поганих методик лазерної корекції не існує, всі вони рекомендовані для застосування та прийшли ретельні етапи медичних випробувань Але, як і у всьому існує еволюція, так і в методиках є прогрес.

Моє завдання в Німецькій клініці в Києві вибрати для пілотів України професійну методику лазерної корекції з вищими вимогами ніж звичайним пацієнтам.

Маючи достатню практику та досвід понад 30000 бездоганно проведених операцій з лазерної корекції я хочу розділити роботу офтальмо хірурга та можливості обладнання у його розпорядженні та технології

Відмінні результати свого часу показала методика ФРК (фоторефрактивна кератометрія), вона була проривною методикою, що дозволила випередити час і зробити недоступне можливим, прибрати прикрі перешкоди для людей, які потребують допомоги окулярами для нормального зору позбутися їх і прибрати при цьому і незручності при звичайному житті і перешкоди при виборі професії пілота та інших професіях, які потребують високого зору.

Мінус її був у тому що при її проведенні значно нагрівалася рогівка ока і виникав ефект димчастості зору, так званий хейс ефект, який вимагав іноді тривалого лікування та обмежив згодом своє застосування зокрема через перераховані причини,можливістю прибрати тільки максимум 6 «зайвих» діоптрій та мінімум астигматизму.

Потім спробою створити «ідеальний метод» став на короткий час метод лазерної корекції із застосуванням фентосекундного лазера, своєрідна комбінація двох лазерних корекцій, ексимерлазерної та фентосекундної.

Він взагалі-то «відразу не пішов», подовжився до півгодини час проведення лазерної корекції, що особливо негативно позначається на тканинах ока, з'являються непотрібні ускладнення у вигляді відтіків і не зникла проблема підвищення температури поверхні рогівки. У професійній лазерній корекції це неприйнятно.

Збільшилася і необгрунтовано вартість процедури за рахунок застосування непотрібних виробів, що додатково поставляються заводом виробником виробів, що робить процедури проведення лазерної корекції без одноразових спеціальних накладок на око, причому чималої ціни і явно завищеної, то що коштує взагалі копійку, продавали за тисячу євро, а без цього аксесуара лазерну корекцію цим методом не провести і при її використанні згоряв спеціальний чіп, що перешкоджає повторному використанню.

Своєрідний спосіб внести в ціну операцію непотрібні витрати і даючи лише маркетинг.

Далі сходами еволюції стала технологія «смайл», це непоганий метод, що дає непогані результати.

Але він теж став проміжним етапом здебільшого через проблему нагрівання «лентикули» рогівки ока, що можна побачити на показаннях будь-якого безконтактного термометра під час операції, а отже, й проблема димчастості повністю не вирішена для пацієнта після проведення лазерної корекції.

Неможливість провести до корекції при необхідності перехід на даному етапі до технології ФРК, а це перший етап, двадцять років тому і більше.

Тому мій вибір для пілотів та пацієнтів, які висувають високі вимоги до лазерної корекції зору -методика «GENIUS PRO». Її безперечна перевага, це холодна лазерна дія на рогівку ока.

Підвищення температури ока під час проведення лазерної корекції нуль градусів.

Можливість проведення безкоштовно для пацієнта до корекції безкоштовно.

Гарантовано чудовий результат за чудовою ціною. При застосуванні цієї технології, звичайно, купується дуже дороге обладнання останнього покоління та програмне забезпечення. Але результат мене, як експерта, повністю задовільняє.

Мій вибір на користь пацієнта, лише професійна лазерна корекція «GENIUS PRO».

Ми розповімо докладно на прийомі у Німецькій клініці в Києві. Нашим офіційним партнером є державна комісія з перевірки професійної придатності пілотів до роботи.

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