Найменший ліфт у Києві: де розташований та яка його історія

Найменший ліфт у Києві розрахований лише на одну людину

У центрі Києва знайшли ліфт, ширина якого становить всього пів метра. Він встановлений у старому 5-поверховому будинку на вулиці Прорізній.

Відео оприлюднили у Tik-Tok "Куди піти у Києві".

За однією з версій, його встановили на замовлення одного з радянських чиновників, якому було важко підійматися сходами. Будинок не був розрахований на ліфт. Тож розмістити між сходами змогли лише настільки маленьку конструкцію.

Раніше йшлося про те, що у багатоповерхівці Києва обірвався ліфт.

Читайте також: