Найменший ліфт у Києві: де розташований та яка його історія

Найменший ліфт у Києві розрахований лише на одну людину
У центрі Києва знайшли ліфт, ширина якого становить всього пів метра. Він встановлений у старому 5-поверховому будинку на вулиці Прорізній.
Відео оприлюднили у Tik-Tok "Куди піти у Києві".
За однією з версій, його встановили на замовлення одного з радянських чиновників, якому було важко підійматися сходами. Будинок не був розрахований на ліфт. Тож розмістити між сходами змогли лише настільки маленьку конструкцію.
Раніше йшлося про те, що у багатоповерхівці Києва обірвався ліфт.
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