Найменшій дівчинці – 5 років: оприлюднено останні дані щодо постраждалих від ворожих обстрілів Київщини

Під час влучання ракети на Вишгородщині загинули четверо людей, 35 поранено. Такі останні дані щодо ворожих обстрілів.

Цю інформацію надав начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Серед постраждалих є шестеро дітей, найменшій дівчинці виповнилося лише 5 років.

"На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі залишаться психологічні травми", - додав Нєбитов.

Вибухом пошкоджено ще чотири будинки.

Нєбитов заспокоїв мешканців зруйнованих осель щодо можливого мародества.

"Поліцією надається допомога, ми знаходимося по всьому периметру, біля кожного під’їзду. Ми не допустимо фактів мародерства", - додав генерал.

Нагадаємо, ворог у середу, 23 листопада, ракетами обстріляв Вишгородський та Фастівський райони Київської області.

ЗСУ вдалося збити 51 ракет.

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл України.

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