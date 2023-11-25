Наймасованіша атака дронів по Києву від початку війни: всі подробиці про удар та наслідки

У декількох районах столиці уламки дронів впали на будинки, є постраждалі.

Київ у ніч проти 25 листопада окупаційні війська Росії масовано атакували ударними безпілотниками з півдня, півночі та сходу. Повітряна тривога тривала понад шість годин.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку дронами по столиці.

Наймасованіша атака від початку повномасштабного вторгнення

Вночі проти 25 листопада російські окупаційні війська здійснили найбільш масову атаку на Київ від початку війни. РФ застосувала баражуючі БпЛА "Shahed" в кілька хвиль та з кількох напрямків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У дитсадку знесло стіни! В одному з районів Києва уламки “Шахедів” завдали руйнувань

Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, це вже четверта атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ за цей місяць. Саме цей напад російських дронів став наймасованішим від початку повномасштабного вторгнення.

"За попередньою інформацією, противник вкотре застосував баражуючі "Шахеди" в кілька хвиль. Вони йшли з різних напрямків, постійно змінюючи курс і вектор руху, - наголосив він.

РФ випустила рекордну кількість дронів

Повітряні сили збили 71 ворожий безпілотник. Усього зафіксовано пуски близько 75 "Шахедів" із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської області Росії. Основний напрямок удару – місто Київ.

Під час наймасованішої повітряної атаки БпЛА по Києву силами та засобами ППО було уражено понад 60 повітряних цілей.

Наслідки удару по Києву

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна.

Крім того сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки. Рятувальники їх деблокували та евакуювали. Також у Соломʼянському районі уламок дрона впав на відкритій місцевості, де спричинив загоряння.

У Печерському та Подільському районах також зафіксували падіння уламків на відкритій місцевості.

У Дніпровському районі невеликий уламок БПЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку. Загоряння не було. Потерпілих не виявили.

У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Попередньо ніхто не постраждав.

Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації.

Київ частково знеструмлено

Внаслідок масованої атаки безпілотників 25 листопада у Києві виникли проблеми з електропостачанням. У столиці після обстрілу без світла – 77 житлових будинків та 120 установ.

Наразі тривають роботи з відновлення.

Крім того, під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина – пошкодження внаслідок атаки російських безпілотників.

Реакція ОП на нічну масовану атаку на Київ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв відповідь Москві.

"Війна з цивільними, як і 90 років тому. Тоді - Голодомор, зараз росіяни теж хотіли б, але не змогли. От і залишається запускати шахеди по цивільних, але за все буде відповідь, за все буде розплата", - йдеться у дописі Єрмака.

Зеленський відреагував на дії окупантів

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що атаку РФ влаштувала на день пам’яті жертв Голодомору.

“Більше 70 “шахедів” у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що українські Сили оборони збили більшість дронів, проте не всі.

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