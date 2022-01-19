Наїхала на кригу і стала некерованою: на Броварському шосе автівка врізалась у білборд (фото, відео)

Водія з травмою голови забрали до лікарні.
Під Києвом на Броварському шосе у крайній лівій рухалась Skoda, в якусь мить машина наїхала на кригу і стала некерованою.
Після цього легковик вискочив на зелену розподільчу смугу і врізався у білборд.
Про це повідомляє "Магнолія TV".
Водія з травмою голови забрали до лікарні.
На Броварському шосе у крайній лівій рухалась Шкода, в якусь мить машина наїхала на кригу і стала некерованою. Врешті легковик вискочив на зелену розподільчу смугу і врізався у білборд. Водія з травмою голови забрали до лікарні.Опубліковано Оперативний Вівторок, 18 січня 2022 р.
Нагадаємо, 14 січня, перебуваючи біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва, молодик агресивно відреагував на зауваження місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.
Потерпілий, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, перебуває в лікарні. За словами лікарів, йому діагностовано набряк головного мозку.
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