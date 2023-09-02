Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наєв показав, як військові збили ракету та "шахед", які летіли на Київ – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
707
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наєв показав, як військові збили ракету та "шахед", які летіли на Київ – відео

Військовий мобільно-вогневої групи ЗСУ / Фото: скриншот

Українські військові розповіли, як ліквідували ворожі повітряні цілі.

На Київщині мобільно-вогнева група з Протиповітряної оборони, яка має на озброєнні переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger, за останні два тижні збила два засоби повітряного нападу – один "шахед" та крилату ракету.  

Відео у Telegram опублікував командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. 

"Відчуття, що прикраваєш дуже багато людей, і не одну дитину. Я б собі не пробачив, якби її пропустив… Команда складається з чотирьох людей, є старший позиції, він слідкує, звідки йде ракета, він дає напрямок. Один в полі – не воїн. Мені підказують та корегують мене", - розповів військовий підрозділу.

Сергій Наєв наголосив, що наслідки влучання ракети були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України нагородив військових відзнаками "За мужність та звитягу".

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня окупанти завдавали ударів по Києву з різних напрямків, але влучити по цілях ракетам не дали бійці мобільних вогневих груп.

Читайте також:

Військові ЗСУ показали, як збивали ракету та "шахед" над Київщиною

Військові ЗСУ показали, як збивали ракету та "шахед" над Київщиною

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
707
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація