Наєв показав, як військові збили ракету та "шахед", які летіли на Київ – відео

На Київщині мобільно-вогнева група з Протиповітряної оборони, яка має на озброєнні переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger, за останні два тижні збила два засоби повітряного нападу – один "шахед" та крилату ракету.

Відео у Telegram опублікував командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Відчуття, що прикраваєш дуже багато людей, і не одну дитину. Я б собі не пробачив, якби її пропустив… Команда складається з чотирьох людей, є старший позиції, він слідкує, звідки йде ракета, він дає напрямок. Один в полі – не воїн. Мені підказують та корегують мене", - розповів військовий підрозділу.

Сергій Наєв наголосив, що наслідки влучання ракети були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України нагородив військових відзнаками "За мужність та звитягу".

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня окупанти завдавали ударів по Києву з різних напрямків, але влучити по цілях ракетам не дали бійці мобільних вогневих груп.

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