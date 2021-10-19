Найдовші лави, сучасне освітлення та тривожні кнопки: у Києві відкрили другу чергу Пейзажної алеї

Облаштували нижню терасу схилу та збудували нові гарні сходи на Воздвиженку.

У Києві відкрито після реконструкції другу чергу Пейзажної алеї.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"Пейзажну Алею облаштували в Києві близько 40 років тому. І вона потребувала капітального ремонту. Наприкінці літа минулого року ми завершили реконструкцію першої черги – від сходів до урочища Гончарі-Кожум’яки до скульптури "Аліса в країні чудес". А сьогодні вже завершили роботи і в рамках другої черги, які розпочали минулого року. Тут, на схилах та нижньому плато, була занедбана територія – хащі та смітник. А тепер – сучасна зона відпочинку європейського рівня", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Окрім верхньої тераси, у рамках реконструкції Пейзажної алеї облаштували нижню терасу схилу та збудували нові гарні сходи на Воздвиженку. Вони зроблені в тій же стилістиці, що й сходи до урочища Кожум’яки, які відкрили три роки тому. Нові сходи також матимуть вечірню підсвітку.

Загалом під час оновлення алеї на ній влаштували нове гранітне покриття – замість старого асфальту. Влаштували дощову каналізацію, систему поливу газонів, встановили гранітний бортовий камінь, новенькі лави. Найдовша лава – близько 50 м.

Має тепер Пейзажна Алея і сучасне LED-освітлення та декоративну підсвітку арт-об’єктів, систему відеоспостереження. З’явились на променаді й тривожні кнопки.

Враховуючи підвищену зсувонебезпеку, здійснили ремонт і підсилили підпірні стіни. Здійснили благоустрій території.

На схилі максимально збережені всі тутешні дерева й висаджені нові — катальпи, ялівці, верби кущові. З кущів — ялівець козацький, спірея японська, форзиція.



Прикрасили галявини та клумби багаторічниками й злаками, серед яких міскантус, герацилімус, молінія, війники, будлеї, дейції, іриси, гаура.

Проблемою Пейзажної алеї було хаотичне паркування. Наразі на всіх заїздах на пішохідну зону встановили 30 автоматичних болардів. Щоб в’їжджати на Пейзажку могли тільки автівки мешканців прилеглих будинків та спецтранспорт екстрених служб.

Розширили і вхід на Алею з боку Історичного музею і Десятинної церкви. А також зробили Алею більш комфортною для маломобільних груп населення.

За словами Віталія Кличка, наступного року розпочнуть роботи з реконструкції третьої черги Пейзажної алеї.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Славутич" будують "багатофункціональний храмовий комплекс". Цей об’єкт матиме щонайменше 10 поверхів. Він включатиме 176 апартаментів.

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