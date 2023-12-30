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Найдорожча квартира Києва: у столиці продають величезне житло за мільйони доларів

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Найдорожча квартира Києва: у столиці продають величезне житло за мільйони доларів

Квартира у Києві / Фото ілюстративне

У Києві за 9,4 млн доларів продають квартиру площею 630 квадратних метрів.

Житло - одне з найдорожчих у Києві - розташовано у ЖК Diamond Hill. Площа житла складає 630 квадратних метрів і розділена на 7 кімнат.

Про це йдеться у даних порталу нерухомості.

"З панорамним видом на Дніпро, парк Слави та Лавру. Вітальня з панорамними вікнами, кухня, гостьова з/в, пральна. Господарська спальня зі своєю гардеробною та великою ванною кімнатою, ще 2 спальні кімнати зі своїми ванними кімнатами. Ремонт виконаний з високоякісних натуральних матеріалів" - йдеться в оголошенні.

У ЖК є підземний паркінг на 300 місць, сучасний фітнес-центр з басейном, тренажерний зал. Закрита прибудинкова територія, дитячий майданчик, цілодобова охорона. Пішки 2 хвилини до парку Слави, 10 хвилин до Маріїнського парку, 5 хвилин до метро Арсенальна.

Зазначимо, що за 2023 рік ринок нерухомості демонструє відновлення в усіх сегментах. Найбільший попит на купівлю має готове або майже готове житло з терміном здачі до року. Українці вважають інвестиції у будівництво на ранніх стадіях доволі ризиковими.

Найдорожча квартира у києві / ©
Найдорожча квартира у києві

Нагадаємо, у Києві шахраї провернули житлову аферу на мільйон доларів. Серед підозрюваних – адвокати, нотаріуси, державний реєстратор і цивільні особи. Потерпілі – позичальники збанкрутілого банку. Фігуранти незаконно переоформили 16 квартир киян на своїх родичів.

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Дата публікації
Перегляди
480
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