Найдешевші квартири в Києві: що та де можна купити за 20 тисяч доларів (фото)

Найдешевші квартири в Києві: що та де можна купити за 20 тисяч доларів (фото)

Найдешевша пропозиція в Мережі - однокімнатна квартира на 21 поверсі за 13 тисяч доларів.

У Києві можна придбати однокімнатну квартиру вартістю до 20 тисяч доларів. Таких пропозицій небагато, але вони є. Однак деякі з них розташовані в недобудовах або мають неймовірно маленьку площу - 16 квадратних метрів.

ТСН.ua дізнався, де можна купити найдешевші квартири в столиці, та в якому вони стані.

13 тисяч доларів за "кота в мішку"

Найдешевша пропозиція в Мережі - однокімнатна квартира на 21 поверсі за 13 тисяч доларів. Вона розташована у Дарницькому районі столиці, мікрорайон Осокорки. Загальна площа - 36 м². Квартира продається по переуступці.

Тобто старий пайовик продає це право новому власнику. Оскільки квартиру ще не добудовано, покупець не може отримати право власності, як у договорі купівлі-продажу.

lun.ua

"Проінвестована у 2019 році. Обіцяли добудувати. Квартира повністю виплачена. Ідеально для вкладення грошей", - йдеться в оголошенні.

Зазначимо, що такі пропозиції варто ретельно перевіряти. Згідно з даними сервісу "ЛУН", цей недобудований ЖК має ознаки проблемності. Будівництво не ведеться. У Мережі є багато подібних пропозицій. У більшості з них про це, звісно, не йдеться.

dom.ria.com

Жити на 20 квадратних метрах

Від 14 до 20 тисяч доларів коштуватиме так звана смарт-квартира у Києві. Актуальні пропозиції наразі є у Дарницькому, Деснянському та Солом'янському районах.

Найдешевше купити таке житло можна на Троєщині. Квартира із загальною площею 24 м² на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку коштуватиме 14,3 тисячі доларів. Вона добудована, але без ремонту.

dom.ria.com

dom.ria.com

Вбита "хрущовка" і квартира в підвалі

За 16 тисяч доларів у столиці продають "хрущовку" в Дарницькому районі. Загальна площа - 18 м². У оголошенні вказано, що квартира підлягає капітальному ремонту. Крім того, відгуки в Мережі про цей будинок не найкращі.

domik.ua

olx.ua

olx.ua

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У Голосіївському районі можна купити квартиру на мінус першому поверсі, тобто у підвалі. Житло знаходиться в новобудові. Загальна площа - 16 м², вартість - 13,6 тисячі доларів.

"Квартири за документами, не технічні приміщення, а саме квартири! З повноцінними вікнами, висотою стель 2,7 м, дверима, санвузлами та всіма необхідними комунікаціями", - йдеться в оголошенні.

olx.ua

olx.ua

olx.ua

Отже, у Києві можливо купити квартиру, витративши на це до 20 тисяч доларів. Але це буде житло з маленькою площею, яке потребуватиме ремонту. Крім того, можна натрапити на квартиру у проблемній недобудові. Тому, щоб добре заощадити, потрібно запастись терпінням, детально вивчити та перевірити пропозиції на ринку. Легше це зробити зі спеціалістом – ріелтором.

Зазначимо, що у Києві зросла вартість житла у новобудовах. Середня вартість одного м² у новобудовах станом на січень становила 35 тисяч гривень. Найдорожчим районом столиці залишається Печерський , найдешевший район - Деснянський.

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