Найближчими днями під Києвом буде гучно: що відомо

Звуки лунатимуть як вдень, так і вночі.
З 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва (Бучанський р-н) буде гучно. Там пройдуть військові навчання.
Про це пише КМВА.
"За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки. Зберігайте спокій", – повідомили в адміністрації.
При цьому мешканців Києва та області закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог. У разі небезпеки варто перебувати в укриттях.
Раніше мешканців передмістя Києва попередили про звуки вибухів через ліквідацію вибухонебезпечних предметів.
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