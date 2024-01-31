Найближчими днями під Києвом буде гучно: що відомо

Звуки лунатимуть як вдень, так і вночі.

З 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва (Бучанський р-н) буде гучно. Там пройдуть військові навчання.

Про це пише КМВА.

"За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки. Зберігайте спокій", – повідомили в адміністрації.

При цьому мешканців Києва та області закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог. У разі небезпеки варто перебувати в укриттях.

Раніше мешканців передмістя Києва попередили про звуки вибухів через ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

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